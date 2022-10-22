«Вальядолид» поставил крест на 8-матчевой победной серии «Реал Сосьедада»

В этом сезоне «Реал Сосьедад» ведёт борьбу за топ-места. Баски после восьми победных матчей кряду гостили у «Вальядолида». Встреча получилась примерно равной по количеству моментов, вот только фаворит сегодня потерпел крах, уступив 0:1. Серхио Леон стал автором единственного, быстрого гола.

Команда из Сан-Себастьяна идет на третьем месте, ее соперник - 11-й.