«Вальядолид» поставил крест на 8-матчевой победной серии «Реал Сосьедада»

В этом сезоне «Реал Сосьедад» ведёт борьбу за топ-места. Баски после восьми победных матчей кряду гостили у «Вальядолида». Встреча получилась примерно равной по количеству моментов, вот только фаворит сегодня потерпел крах, уступив 0:1. Серхио Леон стал автором единственного, быстрого гола.
Команда из Сан-Себастьяна идет на третьем месте, ее соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Леон Серхио16'
Масип Хорди•Хоакин Фернандес•Эль-Ямик Джавад•Санчес Хавьер 6'67' (Феддал Зу (67') •Lucas Rosa•Эскудеро Серхио•Санчес Иван57' (Плата Гонсало (57') •Мончу Рамон•Плано Оскар 52'75' (Малса Микаэль (75') •Леон Серхио56' (Агуадо Альваро (56') •Вайссман Шон75' (Гвардиола Серхи (75')
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони•Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Рико Диего•Субименди Мартин• 27'Браис Мендес 60'63' (Каррикабуру Хон (63') •Сильва Давид46' (Наварро Роберто (46') • 46'Мерино Микель80' (Туррьентес Беньят (80') •Кубо Такефуса74' (Марин Пабло (74') •Фернандес Карлос63' (Ильяраменди Асьер (63')
22 октября. Стадион "Хосе Сорилья".
Бан пользователя