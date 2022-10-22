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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вальядолид» поставил крест на 8-матчевой победной серии «Реал Сосьедада»

22 Октября 2022 • 19:15 Комментировать
Вальядолид
1:0
Реал Сосьедад
окончен

В этом сезоне «Реал Сосьедад» ведёт борьбу за топ-места. Баски после восьми победных матчей кряду гостили у «Вальядолида». Встреча получилась примерно равной по количеству моментов, вот только фаворит сегодня потерпел крах, уступив 0:1. Серхио Леон стал автором единственного, быстрого гола.

Команда из Сан-Себастьяна идет на третьем месте, ее соперник - 11-й.

Протокол игры  
Вальядолид1:0Реал Сосьедад
(1:0) Леон Серхио16'  
Масип ХордиХоакин ФернандесЭль-Ямик ДжавадСанчес Хавьер  6' 67' (Феддал Зу ( 67') Lucas RosaЭскудеро СерхиоСанчес Иван 57' (Плата Гонсало ( 57') Мончу РамонПлано Оскар  52' 75' (Малса Микаэль ( 75') Леон Серхио 56' (Агуадо Альваро ( 56') Вайссман Шон 75' (Гвардиола Серхи ( 75')
Запасные: Роке МесаАсевес АльвароПерес КикеОлаза ЛукасНарваес ХуанАсенхо СерхиоТоррес Давид
Ремиро АлехандроГоросабел АндониСубельдия ИгорЛе Норман РобенРико ДиегоСубименди Мартин  27'Браис Мендес  60' 63' (Каррикабуру Хон ( 63') Сильва Давид 46' (Наварро Роберто ( 46'  46') Мерино Микель 80' (Туррьентес Беньят ( 80') Кубо Такефуса 74' (Марин Пабло ( 74') Фернандес Карлос 63' (Ильяраменди Асьер ( 63')
Запасные: Гевара АндерАриц ЭлустондоУрко ГонсалесАрана МануэльСубиаурре АндониПачеко Хон
22 октября. Стадион "Хосе Сорилья".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Реал Сосьедад
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