Бензема поделился эмоциями от «Золотого мяча»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о своих эмоциях после получения «Золотого мяча».

«Что я чувствую, когда смотрю на «Золотой мяч»? Радость, гордость, у меня много воспоминаний, на ум приходит много банальных фраз. Ни в одном виде спорта нет более прекрасной индивидуальной награды. Прежде всего название: «Золотой мяч». Это что-то иное, великолепное, полностью золотое, верх красоты», – цитирует лучшего футболиста 2022 года издание GFFN.

По словам лидера «королевского» клуба, эта награда, к которой футболист шёл всю карьеру, будет олицетворять путь Бензема. По мнению Карима, «Золотой мяч» вносит игрока в историю футбола.

Напомним, что француз получил награду в понедельник, 17 октября. В прошлом сезоне Бензема внёс основной вклад в победу «Реала» в Лиге чемпионов и национальном чемпионате.