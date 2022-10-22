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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема поделился эмоциями от «Золотого мяча»

22 Октября 2022 • 17:31 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
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Через 3 ч. 59 мин.

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о своих эмоциях после получения «Золотого мяча».

«Что я чувствую, когда смотрю на «Золотой мяч»? Радость, гордость, у меня много воспоминаний, на ум приходит много банальных фраз. Ни в одном виде спорта нет более прекрасной индивидуальной награды. Прежде всего название: «Золотой мяч». Это что-то иное, великолепное, полностью золотое, верх красоты», – цитирует лучшего футболиста 2022 года издание GFFN.

По словам лидера «королевского» клуба, эта награда, к которой футболист шёл всю карьеру, будет олицетворять путь Бензема. По мнению Карима, «Золотой мяч» вносит игрока в историю футбола.

Напомним, что француз получил награду в понедельник, 17 октября. В прошлом сезоне Бензема внёс основной вклад в победу «Реала» в Лиге чемпионов и национальном чемпионате.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Золотой Мяч
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РЕАЛ МАДРИД СЕВИЛЬЯ
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