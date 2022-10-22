Бензема пропустит матч с «Севильей»

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч 11-го тура чемпионата Испании против «Севильи», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, накануне француз досрочно завершил тренировку мадридской команды, почувствовав дискомфорт. Медицинское обследование выявило у футболиста мышечное утомление, из-за чего тренерский штаб «сливочных» решил предоставить отдых своему лидеру.

В текущем сезоне 34-летний Бензема провёл в составе «Реала» 11 матчей, забив в них шесть голов и отдав одну результативную передачу.

Матч «Реал» — «Севилья» состоится сегодня, 22 октября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. На данный момент мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая андалусийцев на 18 очков.