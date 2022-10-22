Анчелотти рассказал о характере Анчелотти, Моуринью и Зидана

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал об отличительных чертах характера лучших тренеров, с которыми работал. Речь идёт о нынешнем наставнике «сливочных» Карло Анчелотти, о тренере «Ромы» Жозе Моуринью, а также о Зинедине Зидане, который покинул «Реал» летом 2021 года.

«Анчелотти больше жестикулирует, когда недоволен. У него есть фирменные жест, который означает «что ты делаешь?». При Моуринью было больше разговоров, напряжения, криков и аплодисментов. В целом было очень много эмоций – как положительных, так и отрицательных. Зидан? Когда Зизу недоволен, ты всегда это слышишь и чувствуешь!», – цитирует Бензема France Football.