У «Реала» остался всего один травмированный игрок

Мадридский «Реал» практически без потерь подходит к поединку чемпионата Испании против «Севильи». Об этом в разговоре с представителями СМИ поведал главный тренер команды Карло Анчелотти.

Во время пресс-конференции итальянец заявил, что голкипер Тибо Куртуа залечил травму и сможет появиться на поле. Единственный игрок, который не готов к матчу, - это полузащитник Дани Себальос.

Матч «Реала» против «Севильи» состоится в субботу, 22 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Перед этой встречей мадридцы лидируют в Ла Лиге, а гости занимают 12-е место.