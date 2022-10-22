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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа: «Современный голкипер уже отвечает не только за сейвы»

22 Октября 2022 • 10:45 Комментировать
Реал Мадрид
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Севилья
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Через 9 ч. 35 мин.

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал о том, какие качества должны присутствовать у современного голкипера. Напомним, бельгиец недавно был признан лучшим игроком своего амплуа в прошлом сезоне по версии France Football. При этом бельгиец занял лишь седьмое место в голосовании за «Золотой мяч».

«Современный голкипер уже отвечает не только за сейвы. В Мадриде я также отвечаю за начало атак. На сегодняшний день вратари являются едва ли не плеймейкерами, их роль куда важнее, чем многие думают», – цитирует Куртуа Marca.

Тибо выступает за мадридский «Реал» с 2018 года, когда перебрался в команду из лондонского «Челси». Ранее бельгиец заявил, что недоволен голосованием «Золотого мяча», ведь считает, что заслужил находиться выше 7 места.

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Реал Мадрид Тибо Куртуа
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РЕАЛ МАДРИД СЕВИЛЬЯ
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