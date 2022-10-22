Бензема: «С Модричем мы понимаем друг друга одним взглядом»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о том, насколько у него развито взаимопонимание с полузащитником Лукой Модричем. Напомним, оба футболиста сыграли ключевую роль в победе «сливочных» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

«С Модричем мы понимаем друг друга одним только взглядом. Нам не нужно общаться и обмениваться словами, мне достаточно посмотреть на его глаза, чтобы понять замысел. Он смотрит на меня, мы оба знаем, что произойдёт», – заявил Бензема в интервью France Football.

Напомним, Модрич и Бензема вместе выступают за мадридский «Реал» с 2012 года, когда хорват перебрался в команду из «Тоттенхэма».