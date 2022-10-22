Вальбуэна отреагировал на «Золотой мяч» Бензема

Известный французский полузащитник Матьё Вальбуэна, ныне выступающий в греческом чемпионате за «Олимпиакос», отреагировал на победу форварда мадридского «Реала» Карима Бензема в голосовании за «Золотой мяч».

«Рад за Карима, он заслуженно получил награду. Я всегда разделяю вещи, которые происходят на футбольном поле и за его пределами. Бензема провел отличный сезон», - передает слова француза портал Goal.com.

Напомним, что вместе с «королевским» клубом Бензема стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов. В обоих турнирах Карим выиграл гонку бомбардиров.