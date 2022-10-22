Левандовски не хватило одного гола до рекорда Месси в «Барселоне»

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски ударно начал сезон в составе новой команды. Опытный бомбардир отметился 16 забитыми мячами в 14 проведенных встречах, максимально приблизившись к рекордному показателю легенды «сине-гранатовых» Лионеля Месси. Аргентинец в одном из сезонов сумел забить 17 голов в 14 стартовых играх. Это произошло в 2012 году.

Напомним, что 34-летний поляк пополнил ряды каталонского коллектива минувшим летом, заключив с клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года. До переезда на «Камп Ноу» он долгое время выступал за мюнхенскую «Баварию».