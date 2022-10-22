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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски не хватило одного гола до рекорда Месси в «Барселоне»

22 Октября 2022 • 08:07 Комментировать

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски ударно начал сезон в составе новой команды. Опытный бомбардир отметился 16 забитыми мячами в 14 проведенных встречах, максимально приблизившись к рекордному показателю легенды «сине-гранатовых» Лионеля Месси. Аргентинец в одном из сезонов сумел забить 17 голов в 14 стартовых играх. Это произошло в 2012 году.

Напомним, что 34-летний поляк пополнил ряды каталонского коллектива минувшим летом, заключив с клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года. До переезда на «Камп Ноу» он долгое время выступал за мюнхенскую «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Роберт Левандовски
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