Канисаресу не нравится, что вратарей обделяют вниманием при голосовании за «Золотой мяч»

Известный в прошлом испанский вратарь Сантьяго Канисарес возмущен тем, что вратарь снова не выиграл «Золотой мяч». Голкиперы не добивались успеха в этой категории со времен, пожалуй, Льва Яшина, в этом году надежды были на Тибо Куртуа, но престижный трофей «приватизировал» его одноклубник Карим Бензема.

- Я не обсуждаю победу Бензема, он заслужил успех. Но я не помню вратаря, который оказывал бы такое влияние на игру команды, как Куртуа, и думаю, что ему должно было найтись место на подиуме. Нет справедливости в этом трофее, как нет и команды, которая что-то выиграла бы без первоклассного голкипера, - цитирует слова Канисареса испанское издание Marca.