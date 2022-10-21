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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема почувствовал дискомфорт на тренировке, но намерен сыграть с «Севильей»

21 Октября 2022 • 23:20 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
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Через 22 ч. 5 мин.

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема настроен выйти на поле в предстоящем матче.

В пятницу испанские СМИ сообщили о травме, полученной французом на тренировке, что позднее было опровергнуто. По информации издания L’Equipe, Бензема действительно почувствовал дискомфорт во время тренировочного занятия, однако считает, что это не помешает ему сыграть против «Севильи» в субботу. Решение об участии 34-летнего форварда в игре будет принято незадолго до стартового свистка, но, как информирует источник, новоиспечённый обладатель «Золотого мяча» с высокой вероятностью сможет помочь «сливочным».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД СЕВИЛЬЯ
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