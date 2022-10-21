96% журналистов выбрали Бензема в голосовании за «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема выиграл «Золотой мяч» с колоссальным отрывом от преследователей.

34-летний француз впервые в своей карьере получил самую престижную индивидуальную награду после выдающегося сезона 2021/22, по итогам которого привёл мадридский «Реал» к победе в Ла Лиге и Лиге чемпионов, став лучшим голеодором обоих турниров. Игрой Бензема были впечатлены все, включая журналистов, участвовавших в определении лучшего игрока мира: именно форварда «сливочных» 89 из 93 опрошенных поставили на первое место в своём рейтинге.

Напомним, что вторую строчку в номинации занял нападающий «Баварии» Садио Мане, а третьим стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.