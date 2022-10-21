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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Куртуа обижает, что за вратарей не голосуют

21 Октября 2022 • 18:50 Комментировать
Реал Мадрид
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Севилья
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22.10 22:00

Тибо Куртуа занял только седьмое место в голосовании за «Золотой мяч». Бельгийский вратарь «Реала» высказался на этот счёт.

«В прошлом году мы выиграли Лигу чемпионов не только благодаря Винисиусу, Вальверде, Бензема или Родриго. Свой вклад также внёс Куртуа», - высказался вратарь о себе.

«Современный вратарь не просто отбивает мячи. В «Реале» я начинаю игру, именно я передачей решаю, как именно мы строим атаку, или как мы выходим из-под прессинга. Сегодня вратари гораздо важнее, чем можно подумать.

Без хорошего вратаря не выиграть трофей. Но когда речь идёт о футбольных наградах, люди скорее отдадут голос за забивного нападающего. Жаль. Но мы продолжим доказывать, что вратари важны», - сказал Куртуа L’Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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РЕАЛ МАДРИД СЕВИЛЬЯ
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