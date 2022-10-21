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​У Крооса есть предложение от «Реала» слухи

21 Октября 2022 • 15:41 Комментировать

На столе у Тони Крооса уже лежит предложение от «Реала». Речь идёт о новом контракте, рассчитанном до средины 2024 года. Действующий же трудовой договор связывает немецкого полузащитника со «сливочными» до конца текущего сезона.

Как сообщает Infinite Madrid, Тони Кроос пока что не будет принимать решение по своему будущему. Немец хочет дождаться последних месяцев сезона и понять, как он себя ощущает физически и морально.

Ранее Тони Кроос не раз говорил о желании завершить карьеру футболиста именно в «Реале». За мадридский клуб полузащитник выступает с лета 2014 года после перехода из «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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