Анчелотти: «Севилья» пытается оправиться после тяжёлого старта, матч будет очень непростым»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти вовсе не считает, что в матче с «Севильей» его подопечных ждёт лёгкая прогулка. Напомним, подопечные Хорхе Сампаоли находятся на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Испании, тогда как «королевский клуб» лидирует с трёх очковым отрывом.

«Наша команда сейчас в порядке. Мы находимся в хорошей форме, но «Севилья» пытается оправиться после тяжёлого старта, поэтому матч будет очень непростым», – сказал Анчелотти на пресс-конференции в преддверии игры.

Завтра на «Сантьяго Бернабеу» вернётся полузащитник «Севильи» Иско, который с 2014 по 2022 год выступал за мадридский «Реал» и выиграл с клубом 5 трофеев Лиги чемпионов.