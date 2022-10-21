Килиан Мбаппе недоволен своей ситуацией в «ПСЖ» и, если верить слухам, хочет сменить клуб как можно скорее. Форварда продолжают связывать с «Реалом», хотя в мадридском клубе не будут форсировать события. В настоящий момент у «сливочных» нет острой необходимости в новом нападающем, учитывая высокий уровень игры Карима Бензема.

По данным L'Equipe, «Реал» может подписать Килиана Мбаппе в ближайшие годы только при одном условии. Форвард должен изменить своё отношение к делу и не ставить себя выше клуба, как, очевидно, это происходит в «ПСЖ».

Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2024/2025.