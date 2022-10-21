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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Стало известно, при каком условии «Реал» может подписать Мбаппе слухи

21 Октября 2022 • 15:32 Комментировать (1)

Килиан Мбаппе недоволен своей ситуацией в «ПСЖ» и, если верить слухам, хочет сменить клуб как можно скорее. Форварда продолжают связывать с «Реалом», хотя в мадридском клубе не будут форсировать события. В настоящий момент у «сливочных» нет острой необходимости в новом нападающем, учитывая высокий уровень игры Карима Бензема.

По данным L'Equipe, «Реал» может подписать Килиана Мбаппе в ближайшие годы только при одном условии. Форвард должен изменить своё отношение к делу и не ставить себя выше клуба, как, очевидно, это происходит в «ПСЖ».

Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Октября 2022 в 15:37
Это невозможно... Эгоизм заразен и неизлечим... Хе..
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