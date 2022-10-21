Бензема не получал травму и сыграет с «Севильей»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема сыграет в завтрашнем матче против «Севильи» в чемпионате Испании, как и планировалось ранее. Об этом заверяет журналист Аранка Родригес в социальных сетях.

Ранее издание Relevo сообщило, что Бензема покинул сегодняшнюю тренировку из-за травмы. Француз якобы не сыграет в завтрашнем матче против «Севильи». Журналист Родригес, в свою очередь, опровергает эти слухи, уверяя, что Карим не получал никакой травмы и будет доступен к завтрашнему матчу с командой Хорхе Сампаоли.

В этом сезоне Бензема забил пять голов в чемпионате Испании. Француз забивал в каждом из последних двух туров турнира.