Анчелотти: «Думаю, Кроос останется в «Реале»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти заверил болельщиков, что полузащитник Тони Кроос ещё не принял окончательного решения касательно своего будущего. Напомним, у немца в конце сезона заканчивается контракт с «королевским клубом». Он может либо завершить карьеру, либо отправиться доигрывать в более скромный чемпионат.

«Кроос сейчас абсолютно спокоен относительно своего будущего. Он будет размышлять и примет решение в январе. Но если вы спросите у меня, я думаю, он останется в «Реале», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед домашней игрой чемпионата Испании с «Севильей».