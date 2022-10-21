Анчелотти: «Буду счастлив снова видеть Иско на «Сантьяго Бернабеу»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от встречи с полузащитником «Севильи» Иско, который до этого лета на протяжение 8 лет выступал за «сливочных» и выиграл с клубом 5 титулов Лиги чемпионов. Завтра андалузцы приедут на «Сантьяго Бернабеу» на матч чемпионата Испании.

«Иско завтра вернётся на «Сантьяго Бернабеу»? Я буду счастлив снова его увидеть. Он был отличным игроком для мадридского «Реала», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с отрывом в три очка от «Барселоны». «Севилья» в этом сезоне сменила тренера, назначив Хорхе Сампаоли вместо Хулена Лопетеги. Команда сейчас идёт на 12 месте в Ла Лиге.