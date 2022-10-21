Бензема получил травму на тренировке «Реала», француз не сыграет завтра с «Севильей»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема получил травму на сегодняшней тренировке «королевского клуба», из-за чего будет вынужден пропустить завтрашний матч чемпионата Испании против «Севильи» на «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает издание Relevo.

Напомним, Бензема лишь недавно восстановился после повреждения и отметился голами в двух матчах подряд: сперва против каталонской «Барселоны», а затем в выездной игре против «Эльче».

Недавно 34-летний француз получил «Золотой мяч», что автоматически продлило его контракт с мадридским «Реалом» до окончания сезона-2023/24.