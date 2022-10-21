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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема получил травму на тренировке «Реала», француз не сыграет завтра с «Севильей»

21 Октября 2022 • 14:55 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Севилья
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22.10 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема получил травму на сегодняшней тренировке «королевского клуба», из-за чего будет вынужден пропустить завтрашний матч чемпионата Испании против «Севильи» на «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает издание Relevo.

Напомним, Бензема лишь недавно восстановился после повреждения и отметился голами в двух матчах подряд: сперва против каталонской «Барселоны», а затем в выездной игре против «Эльче».

Недавно 34-летний француз получил «Золотой мяч», что автоматически продлило его контракт с мадридским «Реалом» до окончания сезона-2023/24.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД СЕВИЛЬЯ
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Комментарии (1)
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NOBODY
21 Октября 2022 в 15:04
ииии.неужели достиг "того" возраста? когда уже любая маленькая фигня оказывается серьезнее и не дает играть?
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