Анчелотти: «Техника удара Вальверде почти так же хороша, как у Асенсио»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что у полузащитника Федерико Вальверде удар поставлен почти так же хорошо, как у вингера Марко Асенсио, у которого в конце сезона заканчивается контракт с «королевским клубом».

«Техника удара Вальверде почти так же хороша, как у Асенсио», – заявил Анчелотти на пресс-конференции перед домашним матчем чемпионата Испании против «Севильи».

Напомним, у Вальверде уже 6 голов в этом розыгрыше испанской Ла Лиги. Анчелотти заключил пари с уругвайцем, что закончит тренерскую карьеру, если тот не забьёт за сезон хотя бы 10 мячей в чемпионате.