​Хави: «Уверен, что Месси и Роналду следили друг за другом»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которое в последние годы угасает.

«Роналду давал Месси дополнительный толчок, чтобы стать лучшим. Вероятно, Криштиану и Лео не признаются в этом, но я уверен, что они следили друг за другом раньше. Если вы конкурентоспособны, то вы хотите быть лучшим», - слова Хави из фильма BBC «Месси: Загадка» приводит портал Goal.com.

Отметим, что Лионель Месси в своей карьере семь раз завоёвывал «Золотой мяч», а Криштиану Роналду – шесть. Споры о том, кто из них лучше, возникают в среде болельщиков до сих пор.