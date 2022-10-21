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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави: «Уверен, что Месси и Роналду следили друг за другом»

21 Октября 2022 • 14:49 Комментировать (1)

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которое в последние годы угасает.

«Роналду давал Месси дополнительный толчок, чтобы стать лучшим. Вероятно, Криштиану и Лео не признаются в этом, но я уверен, что они следили друг за другом раньше. Если вы конкурентоспособны, то вы хотите быть лучшим», - слова Хави из фильма BBC «Месси: Загадка» приводит портал Goal.com.

Отметим, что Лионель Месси в своей карьере семь раз завоёвывал «Золотой мяч», а Криштиану Роналду – шесть. Споры о том, кто из них лучше, возникают в среде болельщиков до сих пор.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Хави Эрнандес
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ilinoize
21 Октября 2022 в 15:09
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