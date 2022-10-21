Анчелотти: «Мы должны продолжать добывать результат, а это большой вызов»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, что его команде следует улучшить в ближайшие недели. Напомним, «королевский клуб» лидирует в чемпионате Испании с отрывом в три очка от «Барселоны». В следующем туре команда сыграет дома против «Севильи».

«Что мы должны улучшить? Что ж, в первую очередь, конечно же, мы должны продолжать бороться и добывать результат, а это большой вызов. Мы не можем постоянно показывать стабильность, но в последнее время мы это делали. Нам нужно продолжать в том же духе, это всё, чего я хочу от команды», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.