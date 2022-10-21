«Барселона» хочет купить украинца, оценённого в 50 миллионов евро

Атакующий полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Михаил Мудрик пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. Как стало известно Todofichajes, в услугах 21-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта обратил внимание на украинского таланта и рассчитывает подписать его в январское трансферное окно. Ранее также сообщалось об интересе к Мудрику со стороны «Реала» и нескольких английских топ-клубов.

В свою очередь «Шахтёр» готов продать Михаила и уже установил на него ценник. Украинский клуб рассчитывает заработать на продаже 50 миллионов евро.