Бензема: «Анчелотти – отличный тренер, он придаёт мне много уверенности»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о своих отношениях с главным тренером Карло Анчелотти. Француз работает под руководством итальянца уже четвёртый сезон.

«Анчелотти – отличный тренер, он придаёт мне много уверенности. Карло позволяет мне играть в свой футбол. Он всегда просит меня об этом, чтобы победить и сделать разницу, но при этом я не чувствую никакого давления», – цитирует Бензема Madrid Xtra.

Напомним, в новом сезоне Бензема забил 5 голов в чемпионате Испании. В последнем туре француз отличился забитым мячом в ворота «Эльче», что позволило «королевскому» клубу выиграть на выезде со счётом 3:0.