Бензема: «Прошлый сезон был лучшим в моей карьере, ведь я выиграл «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема считает прошлый сезон самым успешным в своей карьере. Напомним, совсем недавно француз получил свой первый «Золотой мяч», обойдя в голосовании таких футболистов, как Садио Мане и Кевин де Брёйне.

«Прошлый сезон был лучшим в моей карьере, ведь я выиграл «Золотой мяч». Я мечтал выиграть эту награду ещё с самого детства», – цитирует французского форварда Real Madrid Info.

Напомним, в прошлом сезоне Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и испанской Ла Лиги. Его 44 гола в этих турнирах помогли мадридскому «Реалу» завоевать оба трофея.