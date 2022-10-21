«Барселона» повторила редкое клубное достижение

Каталонская «Барселона» демонстрирует уверенную игру в обороне в чемпионате Испании. В десяти проведенных встречах подопечные Хави Эрнандеса пропустили лишь в двух матчах – против мадридского «Реала» (1:3), и «Реал Сосьедада» (4:1). В остальных восьми поединках ворота «сине-гранатовых» остались в неприкосновенности.

Как информирует Mister Chip, каталонскому гранду покорилось подобное достижение лишь в третий раз в клубной истории. Ранее «Барселона» добивалась такого показателя в сезонах 2011/2012 и 2014/2015.

По итогам десяти туров Ла Лиги каталонская команда располагается на втором месте в таблице.