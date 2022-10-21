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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» повторила редкое клубное достижение

21 Октября 2022 • 09:09 Комментировать (3)

Каталонская «Барселона» демонстрирует уверенную игру в обороне в чемпионате Испании. В десяти проведенных встречах подопечные Хави Эрнандеса пропустили лишь в двух матчах – против мадридского «Реала» (1:3), и «Реал Сосьедада» (4:1). В остальных восьми поединках ворота «сине-гранатовых» остались в неприкосновенности.

Как информирует Mister Chip, каталонскому гранду покорилось подобное достижение лишь в третий раз в клубной истории. Ранее «Барселона» добивалась такого показателя в сезонах 2011/2012 и 2014/2015.

По итогам десяти туров Ла Лиги каталонская команда располагается на втором месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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Комментарии (3)
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Шарипов Тахир
21 Октября 2022 в 09:42
Иногда, кажется, что статистические данные не отражают какую-то реальную картину. Посмотрим статистику матчей Барселоны с Баварией (0:2), Интером (0:1; 3:3), Реалом (1:3) и уже получается в четырех матча пропущено 9 голов. И что? Уже более 2 мячей за матч пропущено. Вот такая оборона!
NOBODY
21 Октября 2022 в 09:14
хм, кстати, а может Хави внедрить в Барсе "катеначчо" ? и вообще пропускать перестанут!!!!! на острие Левандовски будет играть......
NOBODY
21 Октября 2022 в 09:10
а вы Хави ругаете???? да он супер оборонец!!!!
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