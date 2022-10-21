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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эмери объяснил крупное поражение от «Барселоны»

21 Октября 2022 • 07:41 Комментировать
Барселона
3:0
Вильярреал
окончен

Рулевой «Вильярреала» Унаи Эмери пообщался с представителями СМИ после крупного гостевого поражения от каталонской «Барселоны» (0:3) в матче чемпионата Испании.

«Мы понимали, что будем играть против опасного соперника. «Барселона» оказалась очень эффективной в нападении. Мы не смогли оказать им достойного сопротивления, но не вешаем нос. Было понятно, что каталонцы сыграют на своем максимуме после неудачи в «эль класико». Нам же нужно продолжать свой путь», - цитирует специалиста Mundo Deportivo.

После десяти туров «Вильярреал» занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Барселона» идет на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Унаи Эмери
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