Эмери объяснил крупное поражение от «Барселоны»

Рулевой «Вильярреала» Унаи Эмери пообщался с представителями СМИ после крупного гостевого поражения от каталонской «Барселоны» (0:3) в матче чемпионата Испании.

«Мы понимали, что будем играть против опасного соперника. «Барселона» оказалась очень эффективной в нападении. Мы не смогли оказать им достойного сопротивления, но не вешаем нос. Было понятно, что каталонцы сыграют на своем максимуме после неудачи в «эль класико». Нам же нужно продолжать свой путь», - цитирует специалиста Mundo Deportivo.

После десяти туров «Вильярреал» занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Барселона» идет на второй строчке.