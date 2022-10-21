Мадридский «Реал» подарил именную футболку актёру Дуэйну Джонсону

Мадридский «Реал» решил вручить именную футболку известному актёру и рестлеру Дуэйну Джонсону. Клуб сделал это во время презентации фильма «Чёрный Адам», в котором 50-летнему «Скале» досталась главная роль, и оъявил об этом в соцсетях.

Номер на именной футболке – 54.

Картина «Чёрный Адам» является спин-оффом ленты «Шазам!» (2019) и одиннадцатым фильмом Расширенной вселенной DC после «Отряда самоубийц: Миссии навылет».

«Сливочные» проведут следующий матч 22 октября на домашнем стадионе, соперником клуба станет «Севилья». Игра состоится в рамках чемпионата Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.