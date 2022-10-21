Левандовски стал третьим с начала века футболистом, забившим 600 голов за карьеру

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски преодолел отметку в 600 забитых мячей.

В четверг поляк дважды отличился в матче против «Вильярреала» в рамках Ли Лиги (3:0), поразив цель на 31-й и 35-й минутах встречи. Как отмечает BBC, первый гол стал для 34-летнего форварда юбилейным – 600-м по счёту с начала профессиональной карьеры. Левандовски стал лишь третьим с начала текущего века футболистом, достигшим данного показателя – ранее этого добились только Криштиану Роналду и Лионель Месси.

С момента перехода из мюнхенской «Баварии» в «Барселону» Роберт Левандовски записал себе в актив 16 голов в 14 встречах всех турниров.