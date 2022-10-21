Хави высказался о свисте болельщиков в адрес Пике

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес не одобряет поведение фанатов, освистывающих ветерана команды Херарда Пике.

Центральный защитник был жёстко раскритикован за свои ошибки в матче Лиги чемпионов против «Интера» (3:3). Сегодня Пике вернулся на поле, выйдя на замену вместо Жюля Кунде в поединке Ла Лиги против «Вильярреала» (3:0), и болельщики явно не одобрили появление 35-летнего футболиста.

«Я призывал фанатов к единству, пришло время общими усилиями вести команду вперёд. Пике – пример для всех в нашей раздевалке, и это всё, что я могу сказать в данной ситуации. Он отличный капитан. Люди должны помнить об этом», – прокомментировал поведение болельщиков Хави.