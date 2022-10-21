Хави: «Цель «Барселоны» – выигрывать трофеи»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не отказывается от амбициозных задач на сезон.

Каталонцы потерпели неудачу в групповом этапе Лиги чемпионов, практически лишившись шансов на выход в 1/8 финала, а также уступили мадридскому «Реалу» в недавнем «эль класико», что спровоцировало порцию критики в адрес наставника «сине-гранатовых».

«Я вижу, что извне «Барселону» окружают беспокойство и постоянное нетерпение, но внутри клуба всё иначе – мы сохраняем спокойствие. Наша цель в этом сезоне – оставаться скромными и бороться за трофеи», – заявил Хави после победы в матче Ла Лиги над «Вильярреалом» (3:0).