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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Вильярреалом»

21 Октября 2022 • 00:41 Комментировать
Барселона
3:0
Вильярреал
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес похвалил игроков своей команды за игру в матче против «Вильярреала».

Поединок завершился победой каталонского коллектива со счётом 3:0. Все голы были забиты в первом тайме.

«Мы оказались в непростой ситуации после поражения от «Реала», и нам нужно было отреагировать должным образом, ведь на нас возлагают большие надежды. Я доволен сегодняшним матчем – команда показала характер, сыграла интенсивно и здорово проявила себя в атаке и обороне. Мы забили три гола сопернику, который до сегодняшнего дня пропускал меньше всех в чемпионате», – цитирует Mundo Deportivo рулевого «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Хави Эрнандес
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