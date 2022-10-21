Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Вильярреалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес похвалил игроков своей команды за игру в матче против «Вильярреала».

Поединок завершился победой каталонского коллектива со счётом 3:0. Все голы были забиты в первом тайме.

«Мы оказались в непростой ситуации после поражения от «Реала», и нам нужно было отреагировать должным образом, ведь на нас возлагают большие надежды. Я доволен сегодняшним матчем – команда показала характер, сыграла интенсивно и здорово проявила себя в атаке и обороне. Мы забили три гола сопернику, который до сегодняшнего дня пропускал меньше всех в чемпионате», – цитирует Mundo Deportivo рулевого «Барселоны».