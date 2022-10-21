Френки де Йонг: «Победа над «Вильярреалом» поможет нам вернуть позитивную атмосферу»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о победе своей команды над «Вильярреалом» в матче Ли Лиги (3:0).

«Сине-гранатовые» успешно реабилитировались после неудач в Лиге чемпионов и поражения от «Реала», решив все вопросы уже в первом тайме сегодняшнего поединка на «Камп Ноу».

«После неудачных результатов, через которые мы прошли в последние недели, мы нуждались в победе – она очень важна для атмосферы в команде.

Мне всё равно, на какой позиции я выхожу. Я чувствую себя комфортно, когда активно вовлечён в игру и постоянно касаюсь мяча, как это было сегодня», – заявил в послематчевом интервью Movistar голландский хавбек.