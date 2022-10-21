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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» разгромила «Вильярреал» за 7 минут

21 Октября 2022 • 00:09 Комментировать (1)
Барселона
3:0
Вильярреал
окончен

«Барселона» и «Вильярреал», самые малопропускающие команды Ла Лиги, встретились в последнем матче 10-го тура чемпионата Испании. Ключевыми стали семь минут  в конце первого тайма, когда каталонцы забили сразу три гола. Начал разгром Роберт Левандовски, продавив оборону в центре штрафной. Тут же поляк прицельно завершил контратаку. Третий мяч получился немного курьезным, Ансу Фати пробил неловко и несильно, а мяч отскочил от штанги и был добит в сетку все же юным форвардом - 3:0.

«Барселона» остается второй с отставанием от лидера в три очка. «Вильярреал» - на восьмом месте.

Протокол игры  
Барселона3:0Вильярреал
(1:0) Левандовски Роберт31'  
(2:0) Левандовски Роберт35'  
(3:0) Фати Ансу38'  
Тер Штеген Марк-АндреРоберто Серхи 70' (Бельерин Эктор ( 70') Кунде Жюль 78' (Пике Херард ( 78') Алонсо МаркосАльба ЖордиГавиДе Йонг Френки 70' (Бускетс Серхио ( 70') ПедриТоррес ФерранЛевандовски Роберт 75' (Рафинья Диас ( 75') Фати Ансу 75' (Дембеле Усман ( 75')
Запасные: Бальде АлехандроКесси ФранкПенья ИньякиГарсия ЭрикТорре ПаблоТенас Арнау
Рульи ХеронимоФемения КикоАльбиоль Рауль 80' (Манди Аисса ( 80') Торрес Пау II  90'Педраса Альфонсо 25' (Мохика Хоан ( 25') Пино ЙеремиМану Морланес 57' (Морено Альберто ( 57') Парехо ДаниэльБаэна АлехандроДжексон Николас 57' (Тригерос Мануэль ( 57') Данджума Арно 46' (Моралес Луис ( 46')
Запасные: Рейна ПепеАльварес ИкерКуэнка ХорхеЧуквезе Саму
20 октября. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

 

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Комментарии (1)
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Roni
21 Октября 2022 в 00:38
наконец то Фати с первых минут. верим в него
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