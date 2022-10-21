«Барселона» разгромила «Вильярреал» за 7 минут

«Барселона» и «Вильярреал», самые малопропускающие команды Ла Лиги, встретились в последнем матче 10-го тура чемпионата Испании. Ключевыми стали семь минут в конце первого тайма, когда каталонцы забили сразу три гола. Начал разгром Роберт Левандовски, продавив оборону в центре штрафной. Тут же поляк прицельно завершил контратаку. Третий мяч получился немного курьезным, Ансу Фати пробил неловко и несильно, а мяч отскочил от штанги и был добит в сетку все же юным форвардом - 3:0.

«Барселона» остается второй с отставанием от лидера в три очка. «Вильярреал» - на восьмом месте.