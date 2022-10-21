«Барселона» разгромила «Вильярреал» за 7 минут

«Барселона» и «Вильярреал», самые малопропускающие команды Ла Лиги, встретились в последнем матче 10-го тура чемпионата Испании. Ключевыми стали семь минут в конце первого тайма, когда каталонцы забили сразу три гола. Начал разгром Роберт Левандовски, продавив оборону в центре штрафной. Тут же поляк прицельно завершил контратаку. Третий мяч получился немного курьезным, Ансу Фати пробил неловко и несильно, а мяч отскочил от штанги и был добит в сетку все же юным форвардом - 3:0.
«Барселона» остается второй с отставанием от лидера в три очка. «Вильярреал» - на восьмом месте.
Протокол игры
|(1:0) Левандовски Роберт31'
|(2:0) Левандовски Роберт35'
|(3:0) Фати Ансу38'
Тер Штеген Марк-Андре•Роберто Серхи70' (Бельерин Эктор (70') •Кунде Жюль78' (Пике Херард (78') •Алонсо Маркос•Альба Жорди•Гави•Де Йонг Френки70' (Бускетс Серхио (70') •Педри•Торрес Ферран•Левандовски Роберт75' (Рафинья Диас (75') •Фати Ансу75' (Дембеле Усман (75')
Рульи Херонимо•Фемения Кико•Альбиоль Рауль80' (Манди Аисса (80') •Торрес Пау II• 90'Педраса Альфонсо25' (Мохика Хоан (25') •Пино Йереми•Ману Морланес57' (Морено Альберто (57') •Парехо Даниэль•Баэна Алехандро•Джексон Николас57' (Тригерос Мануэль (57') •Данджума Арно46' (Моралес Луис (46')
Запасные: Рейна Пепе•Альварес Икер•Куэнка Хорхе•Чуквезе Саму
20 октября. Стадион "Камп Ноу Спотифай".
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