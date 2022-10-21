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Бензема: «Анчелотти говорил, что я могу забить 50 голов за сезон»

21 Октября 2022 • 00:00 Комментировать
Реал Мадрид
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Севилья
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22.10 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вспомнил, как наставник Карло Анчелотти поставил перед ним грандиозную цель.

«Я давно знаю Анчелотти, он отличный тренер, постоянно вселяющий в меня уверенность. Он требователен ко мне, но никогда не оказывает давление, всегда позволяет играть в свой футбол. Помню, как однажды он вызвал меня в свой офис и спросил, сколько голов я смогу забить за сезон: «Думаю, ты сможешь забить 50», – сказал он. Я принял вызов, так как достаточно амбициозен и уверен в себе. С ним ты всегда чувствуешь уверенность в своих силах и можешь играть в своё удовольствие», – рассказал Бензема в интервью официальному сайту «Реала».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД СЕВИЛЬЯ
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