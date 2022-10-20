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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема отстранился от сравнений с Роналду и Зиданом

20 Октября 2022 • 23:39 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Севилья
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22.10 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема считает, что его нельзя ставить в один ряд с Криштиану Роналду и Зинедином Зиданом.

Недавно 34-летний форвард «сливочных» стал обладателем «Золотого мяча», который в прошлом покорялся его экс-товарищу по команде Криштиану Роналду и бывшему тренеру Зинедину Зидану.

«Нельзя сравнивать меня с Роналду и Зизу, потому что мы разные. Я не могу делать то, что в своё время делали они, но я извлёк много уроков, работая с ними. Я никогда не смогу выйти на уровень этих двоих. Хоть я и выиграл «Золотой мяч», тягаться с Роналду и Зиданом крайне трудно», – цитирует Бензема официальный сайт «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Карим Бензема Зинедин Зидан Золотой Мяч
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РЕАЛ МАДРИД СЕВИЛЬЯ
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Комментарии (1)
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Alex1972
20 Октября 2022 в 23:56
Тягай железо...
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