Бензема отстранился от сравнений с Роналду и Зиданом

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема считает, что его нельзя ставить в один ряд с Криштиану Роналду и Зинедином Зиданом.

Недавно 34-летний форвард «сливочных» стал обладателем «Золотого мяча», который в прошлом покорялся его экс-товарищу по команде Криштиану Роналду и бывшему тренеру Зинедину Зидану.

«Нельзя сравнивать меня с Роналду и Зизу, потому что мы разные. Я не могу делать то, что в своё время делали они, но я извлёк много уроков, работая с ними. Я никогда не смогу выйти на уровень этих двоих. Хоть я и выиграл «Золотой мяч», тягаться с Роналду и Зиданом крайне трудно», – цитирует Бензема официальный сайт «Реала».