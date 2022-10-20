Левандовски повторил достижение Кройфа и Роналдо

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски продолжает исправно отмечаться голами в матчах испанского чемпионата.

На 31-й минуте поединка против «Вильярреала» форвард забил свой десятый гол в Ла Лиге, а спустя всего четыре минуты отпраздновал и 11-е взятие ворот. Поляк стал первым в нынешнем тысячелетии футболистом, забившим десять и более мячей в своих первых десяти матчах в Ла Лиге. Ранее это удавалось бразильцам Роналдо (1996) и Ромарио (1993), а также Хансу Кранклю (1978) и Йохану Кройфу (1974).

Именно Роберт Левандовски лидирует в списке бомбардиров чемпионата Испании, опережая Борху Иглесиаса и Хоселу, забивших по семь голов.