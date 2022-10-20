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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски повторил достижение Кройфа и Роналдо

20 Октября 2022 • 22:53 Комментировать
Барселона
3:0
Вильярреал
1 1.47 X 4.70 2 6.50
2-й тайм

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски продолжает исправно отмечаться голами в матчах испанского чемпионата.

На 31-й минуте поединка против «Вильярреала» форвард забил свой десятый гол в Ла Лиге, а спустя всего четыре минуты отпраздновал и 11-е взятие ворот. Поляк стал первым в нынешнем тысячелетии футболистом, забившим десять и более мячей в своих первых десяти матчах в Ла Лиге. Ранее это удавалось бразильцам Роналдо (1996) и Ромарио (1993), а также Хансу Кранклю (1978) и Йохану Кройфу (1974).

Именно Роберт Левандовски лидирует в списке бомбардиров чемпионата Испании, опережая Борху Иглесиаса и Хоселу, забивших по семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Барселона Роберт Левандовски Йохан Кройф Ромарио Ханс Кранкль
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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