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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски уничтожает «Вильярреал» уже в первом тайме

20 Октября 2022 • 22:41 Комментировать (4)
Барселона
3:0
Вильярреал
1 1.47 X 4.70 2 6.50
2-й тайм

В последнем матче десятого тура испанского чемпионата «Барселона» сражается с «Вильярреалом», матч проходит на домашнем стадионе каталонского гранда, и все складывается для «Барселоны» много лучше, чем в последних матчах с «Интером» и «Реалом».

«Вильярреал» продержался всего лишь полчаса, после чего Роберт Левандовски забил два гола буквально за две минуты, обеспечив каталонскому суперклубу комфортное преимущество, которое будет вынуждать «Вильярреал» раскрываться, чего команда Унаи Эмери не очень-то любит.  

Матч между каталонской «Барселоной» и «Вильярреалом» в рамках десятого тура испанского чемпионата начался в 22 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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Barca mes que un club
20 Октября 2022 в 22:54
Леввндовски очень хорош в этой игра, а сама Барселона великолепна👍👍
Sergey999
20 Октября 2022 в 23:14
Не смеши))))
Sergey999
20 Октября 2022 в 22:46
Странно, неделю назад не было статьи, что Реал уничтожает Барсу в первом тайме)))) да уж, топят за Каталонию админы))))
Ando Loko
20 Октября 2022 в 22:44
Я бы еще отметил Альбу. Всё таки его невероятное понимание тайминга на абсолютно топовом уровне. Никакие Бальде, Алонсо и подобные не ровня.
Жорди идеально выбирает тайминг открываний, забеганий.
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Альмерия Альмерия
Жирона Жирона
3
2
2.70 3.35 2.65
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Осасуна Осасуна
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1
0
2.15 3.35 3.50
Видео
60 мин
Барселона Барселона
Вильярреал Вильярреал
3
0
1.47 4.70 6.50
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