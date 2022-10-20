Левандовски уничтожает «Вильярреал» уже в первом тайме

В последнем матче десятого тура испанского чемпионата «Барселона» сражается с «Вильярреалом», матч проходит на домашнем стадионе каталонского гранда, и все складывается для «Барселоны» много лучше, чем в последних матчах с «Интером» и «Реалом».

«Вильярреал» продержался всего лишь полчаса, после чего Роберт Левандовски забил два гола буквально за две минуты, обеспечив каталонскому суперклубу комфортное преимущество, которое будет вынуждать «Вильярреал» раскрываться, чего команда Унаи Эмери не очень-то любит.

Матч между каталонской «Барселоной» и «Вильярреалом» в рамках десятого тура испанского чемпионата начался в 22 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.