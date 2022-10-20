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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила состав на матч с «Вильярреалом»

20 Октября 2022 • 21:28 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
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Через 0 ч. 16 мин.

В последнем матче десятого тура испанского чемпионата «Барселона» сразится с «Вильярреалом», матч пройдет на домашнем стадионе каталонского гранда, и накануне игры наставник «Барселоны» Хави Эрнандес обнародовал состав своей команды.

«Барселона»: тер Штеген, Педри, Левандовски, Фати, Ферран, Маркос Алонсо, Альба, Роберто, Френки де Йонг, Кунде, Гави.

Матч между каталонской «Барселоной» и «Вильярреалом» в рамках десятого тура испанского чемпионата начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.

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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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