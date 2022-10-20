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Экс-агент Неймара: «Он едва не перешёл в «Реал», но Месси всё изменил»

20 Октября 2022 • 20:44 Комментировать (1)
Барселона
...
Вильярреал
1 1.47 X 4.70 2 6.50
Через 0 ч. 17 мин.

Бывший агент Неймара вспомнил, как состоялся переход бразильца из «Сантоса» в «Барселону».

Нападающий долгое время был связан с трансфером в мадридский «Реал», но летом 2013 года всё же стал футболистом «Барселоны», заплатившей «Сантосу» 88 млн евро за восходящую суперзвезду.

«Неймар решил перейти в «Барселону» после разговора с Месси, – рассказывает агент Вагнер Рибейро. – Я хотел, чтобы он подписал контракт с «Реалом», с которым уже была достигнута договорённость, но всё полностью перевернулось после звонка Месси».

Неймар провёл в «Барселоне» четыре года, отметившись 105 голами и 76 ассистами в 186 матчах, после чего перебрался в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Сантос Лионель Месси Неймар
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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Комментарии (1)
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trekgroora
20 Октября 2022 в 21:02
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