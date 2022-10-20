Экс-агент Неймара: «Он едва не перешёл в «Реал», но Месси всё изменил»

Бывший агент Неймара вспомнил, как состоялся переход бразильца из «Сантоса» в «Барселону».

Нападающий долгое время был связан с трансфером в мадридский «Реал», но летом 2013 года всё же стал футболистом «Барселоны», заплатившей «Сантосу» 88 млн евро за восходящую суперзвезду.

«Неймар решил перейти в «Барселону» после разговора с Месси, – рассказывает агент Вагнер Рибейро. – Я хотел, чтобы он подписал контракт с «Реалом», с которым уже была достигнута договорённость, но всё полностью перевернулось после звонка Месси».

Неймар провёл в «Барселоне» четыре года, отметившись 105 голами и 76 ассистами в 186 матчах, после чего перебрался в «ПСЖ».