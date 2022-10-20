Куртуа может сыграть с «Севильей»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа может принять участие в ближайшем матче своей команды. Об этом сообщает AS.

Футболист уже провёл тренировку в общей группе, а главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти положительно высказался о его возвращении.

Ближайший матч «Реалу» предстоит провести дома против «Севильи», начало игры – 22 октября в 22:00.

Ранее главного вратаря мадридского клуба успешно заменял Андрей Лунин. Сам Тибо Куртуа после матча с «Эльче» (3:0) охарактеризовал украинца словом «великолепный».

Бельгийский игрок получил травму второго октября, из-за чего пропустил шесть матчей.