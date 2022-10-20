Канисарес: У меня много сомнений по поводу Хави

Экс-голкипер «Валенсии» Сантьяго Канисарес прокомментировал работу Хави Эрнандеса на посту главного тренера «Барселоны».

Канисарес сказал SportBild, что каталонский клуб взял Хави лишь для того, чтобы выиграть время. Сейчас руководство команды изучает рынок и обновляет состав, а Хави пока ничего не показал и ничего не добился с «Барселоной», добавил эксперт.

Ранее президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта заявил, что полностью доверяет нынешнему наставнику.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 22 набранных очка после девяти туров. В предстоящем туре подопечные Хави примут «Вильярреал», игра пройдет сегодня, 20 октября, начало — в 22:00 по мск.