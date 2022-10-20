«Барселона» хочет арендовать Сантоса из «Васко да Гамы»

Полузащитник «Васко да Гамы» Андрей Сантос может пополнить состав «Барселоны». По сведениям Mundo Deportivo, каталонский клуб готов арендовать 18-летнего бразильца, чтобы опередить «Ньюкасл» в борьбе за молодого футболиста.

При этом источник отметил, что «сине-гранатовые» не хотят платить отступные за Сантоса, которые составляют 40 миллионов евро. «Барса» надеется, что бразильский клуб отпустит своего хавбека за меньшую сумму.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов заплатить «Васко да Гаме» 40 млн за футболиста.

В текущем сезоне полузащитник провел 33 матча во всех турнирах и забил семь голов.