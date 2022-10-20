Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет арендовать Сантоса из «Васко да Гамы»

20 Октября 2022 • 17:50 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
1 1.47 X 4.70 2 6.50
Через 3 ч. 19 мин.

Полузащитник «Васко да Гамы» Андрей Сантос может пополнить состав «Барселоны». По сведениям Mundo Deportivo, каталонский клуб готов арендовать 18-летнего бразильца, чтобы опередить «Ньюкасл» в борьбе за молодого футболиста.

При этом источник отметил, что «сине-гранатовые» не хотят платить отступные за Сантоса, которые составляют 40 миллионов евро. «Барса» надеется, что бразильский клуб отпустит своего хавбека за меньшую сумму.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов заплатить «Васко да Гаме» 40 млн за футболиста.  

В текущем сезоне полузащитник провел 33 матча во всех турнирах и забил семь голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Васко Да Гама Андрей Сантос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.10.22 в 20:00
Альмерия Альмерия
Жирона Жирона
2.55 3.25 2.95
Видео
20.10.22 в 21:00
Осасуна Осасуна
Эспаньол Эспаньол
1.95 3.50 4.10
Видео
20.10.22 в 22:00
Барселона Барселона
Вильярреал Вильярреал
1.52 4.60 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
18:26 · Испания. Ла Лига
​Раньери: «Это нормально, что Анчелотти бьёт мои рекорды»
18:00 · Испания. Ла Лига
​Федерация признала, что ВАР «украл» один гол у «Реала» 1
17:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет арендовать Сантоса из «Васко да Гамы»
17:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» следит за Фелишем
15:45 · Испания. Ла Лига
Защитник «Спартака» Маслов решил попробовать себя в новой профессии
15:45 · Испания. Ла Лига
Бускетс принял решение об уходе из «Барселоны» 1 слухи
15:35 · Испания. Ла Лига
Сауль и Хименес находятся в одной жёлтой карточке от дисквалификации в Ла Лиге
14:50 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» ведёт переговоры по новому контракту с Диакаби
14:23 · Испания. Ла Лига
Раньери считает, что «Реал» выйдет в финал Лиги Чемпионов
14:12 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мой телефон разрывается от сообщений поддержки»
14:04 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Игра Лиги чемпионов на «Камп Ноу» – это всегда нечто особенное»
13:44 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «У меня нет ничего против Гави, это отличный игрок»
13:17 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти, Гвардиола и Моуринью претендуют на звание лучшего тренера года 6
12:52 · Англия. Премьер-лига
«Бавария», «ПСЖ» и «МЮ» нацелились на звёздного португальца
12:05 · Италия. Серия А
«Ювентус» заинтересован в грузинском голкипере «Валенсии»
Все новости
Рекомендуем