Защитник «Спартака» Маслов решил попробовать себя в новой профессии

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов попробует себя в роли комментатора.

Игрок будет комментировать матч чемпионата Испании, а его напарником станет Лионель Абба, сообщает телеграм-канал Okko Спорт. Вместе они будут работать на игре десятого тура Ла Лиги «Барселона» - «Вильярреал», встреча состоится сегодня, 20 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Каталонский клуб занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после девяти матчей, имея в своем активе 22 очка. «Вильярреал» располагается на седьмой строчке, набрав 15 зачетных баллов.