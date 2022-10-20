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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Спартака» Маслов решил попробовать себя в новой профессии

20 Октября 2022 • 15:45 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
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Через 5 ч. 6 мин.

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов попробует себя в роли комментатора.

Игрок будет комментировать матч чемпионата Испании, а его напарником станет Лионель Абба, сообщает телеграм-канал Okko Спорт. Вместе они будут работать на игре десятого тура Ла Лиги «Барселона» - «Вильярреал», встреча состоится сегодня, 20 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.    

Каталонский клуб занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после девяти матчей, имея в своем активе 22 очка. «Вильярреал» располагается на седьмой строчке, набрав 15 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Барселона Вильярреал Павел Маслов Okko Спорт Лионель Абба
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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