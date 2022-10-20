По завершению сезона 2022/2023 Серхио Бускетс покинет «Барселону». О таких планах 34-летнего полузащитника рассказывает Goal.comсо ссылкой на журналиста Решада Рехмана.

В последнее время Серхио Бускетс регулярно сталкивается с критикой за свою игру. Так, например, опытного полузащитника критиковали после неудачных матчей против «Реала», «Интера» и «Баварии». Хави продолжает верить в Бускетса, но футболист уже не тянет высокий уровень.

В «Барселоне» Серхио Бускетс проводит всю свою карьеру. За первую команду полузащитник провёл 690 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 43 результативные передачи на партнёров.