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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Чемпионат Испании могут остановить

20 Октября 2022 • 14:54 Комментировать (1)

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас созвал внеочередное собрание клубов первого и второго испанских футбольных дивизионов. Это собрание запланировано на четверг, 27 октября. Клубы обсудят возможность приостановки чемпионата Испании, рассказывает COPE. Причина – обновлённый закон о футболе, который даёт возможность клубам выступать в Суперлиге и в Ла Лиге одновременно. Клубы опасаются, что в такой ситуации под угрозой оказывается контракт, согласно которому они получат 2 миллиарда евро.

Напомним, что проект Суперлиги пробовали запустить в апреле 2021 года. 9 из 12 клубов быстро включили заднюю передачу. Идею до сих пор поддерживают только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Испании Ла Лига Хавьер Тебас
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
20 Октября 2022 в 15:00
Скорей бы начать (или закончить разговоры и разбирательства) Суперлигу а там посмотрим...
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