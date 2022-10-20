​Чемпионат Испании могут остановить

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас созвал внеочередное собрание клубов первого и второго испанских футбольных дивизионов. Это собрание запланировано на четверг, 27 октября. Клубы обсудят возможность приостановки чемпионата Испании, рассказывает COPE. Причина – обновлённый закон о футболе, который даёт возможность клубам выступать в Суперлиге и в Ла Лиге одновременно. Клубы опасаются, что в такой ситуации под угрозой оказывается контракт, согласно которому они получат 2 миллиарда евро.

Напомним, что проект Суперлиги пробовали запустить в апреле 2021 года. 9 из 12 клубов быстро включили заднюю передачу. Идею до сих пор поддерживают только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».