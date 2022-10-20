Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» ведёт переговоры по новому контракту с Диакаби

20 Октября 2022 • 14:50 Комментировать
Валенсия
...
Мальорка
1 1.75 X 3.55 2 5.00
22.10 19:30

Спортивный директор «Валенсии» Мигель Анхель Корона подтвердил, что клуб ведёт переговоры с защитником Муктаром Диакаби по поводу нового контракта. Действующее соглашение француза с «летучими мышами» истекает в конце сезона.

«Мы сейчас ведём переговоры с Диакаби по поводу продления контракта. Для того, чтобы достичь соглашения понадобится некоторое время, как и в случае с Гайей. Диакаби очень счастлив в команде. Это является очень важным, ключевым фактором», – цитирует Корону журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Диакаби в этом сезоне провёл 10 матчей в чемпионате Испании, где отметился двумя забитыми голами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Муктар Дьякаби
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ МАЛЬОРКА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.10.22 в 20:00
Альмерия Альмерия
Жирона Жирона
2.55 3.25 2.95
Видео
20.10.22 в 21:00
Осасуна Осасуна
Эспаньол Эспаньол
1.95 3.50 4.10
Видео
20.10.22 в 22:00
Барселона Барселона
Вильярреал Вильярреал
1.52 4.60 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
14:50 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» ведёт переговоры по новому контракту с Диакаби
14:23 · Испания. Ла Лига
Раньери считает, что «Реал» выйдет в финал Лиги Чемпионов
14:12 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мой телефон разрывается от сообщений поддержки»
14:04 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Игра Лиги чемпионов на «Камп Ноу» – это всегда нечто особенное»
13:44 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «У меня нет ничего против Гави, это отличный игрок»
13:17 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти, Гвардиола и Моуринью претендуют на звание лучшего тренера года 6
12:52 · Англия. Премьер-лига
«Бавария», «ПСЖ» и «МЮ» нацелились на звёздного португальца
12:05 · Италия. Серия А
«Ювентус» заинтересован в грузинском голкипере «Валенсии»
11:54 · Испания. Ла Лига
Хави ответил, готов ли уйти из «Барселоны» 2
11:27 · Италия. Серия А
Агент Скальвини: «Если «Атлетико» и «Ювентус» хотят приобрести Джорджо, им нужно сперва обратиться к «Аталанте»
11:07 · Испания. Ла Лига
Лунин: «Мало играю за «Реал»? Это не проблема»
10:56 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Не хочу, чтобы Анчелотти из-за меня заканчивал с футболом»
10:40 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Новый контракт Асенсио? Мы ничего не обсуждали с Марко» 1
10:06 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Вальверде – это нечто ненормальное»
09:43 · Испания. Ла Лига
Хави ответил на вопрос, усилится ли «Барселона» зимой
Все новости
Рекомендуем