«Валенсия» ведёт переговоры по новому контракту с Диакаби

Спортивный директор «Валенсии» Мигель Анхель Корона подтвердил, что клуб ведёт переговоры с защитником Муктаром Диакаби по поводу нового контракта. Действующее соглашение француза с «летучими мышами» истекает в конце сезона.

«Мы сейчас ведём переговоры с Диакаби по поводу продления контракта. Для того, чтобы достичь соглашения понадобится некоторое время, как и в случае с Гайей. Диакаби очень счастлив в команде. Это является очень важным, ключевым фактором», – цитирует Корону журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Диакаби в этом сезоне провёл 10 матчей в чемпионате Испании, где отметился двумя забитыми голами.