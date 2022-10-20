Раньери считает, что «Реал» выйдет в финал Лиги Чемпионов

Экс-наставник «Лестера» Клаудио Раньери высказался о том, что «Реал» занял третье место в голосовании за лучший клуб года.

Раньери сказал Marca, что считает странным третье место «Реала» в рейтинге лучших клубов мира по итогам года, ведь обычно первое место дают тому, кто выиграл свой чемпионат и Лигу чемпионов.

«Реал» превосходит остальные команды, этот клуб снова выиграет Ла Лигу и выйдет в финал самого престижного клубного европейского турнира, добавил тренер.

«Сливочные» лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 28 набранных очков после десяти туров.