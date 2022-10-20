Хави ответил, готов ли уйти из «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о возможном увольнении с поста главного тренера команды.

«Отставка? Я готов покинуть команду, если так решит руководство. Это же футбол, с моей стороны не будет обид. Лапорта ранее говорил, что будут последствия в случае отсутствия результата. Думаю, все начнется с главного тренера. Хотя я по-прежнему настроен позитивно. Буду делать все возможное, чтобы исправить ситуацию», - передает слова Эрнандеса портал Goal.com.

«Барселона» занимает второе место в испанской Ла Лиге. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» близки к вылету из турнира на групповой стадии.