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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави ответил, готов ли уйти из «Барселоны»

20 Октября 2022 • 11:54 Комментировать (1)

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о возможном увольнении с поста главного тренера команды.

«Отставка? Я готов покинуть команду, если так решит руководство. Это же футбол, с моей стороны не будет обид. Лапорта ранее говорил, что будут последствия в случае отсутствия результата. Думаю, все начнется с главного тренера. Хотя я по-прежнему настроен позитивно. Буду делать все возможное, чтобы исправить ситуацию», - передает слова Эрнандеса портал Goal.com.

«Барселона» занимает второе место в испанской Ла Лиге. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» близки к вылету из турнира на групповой стадии.

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Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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NOBODY
20 Октября 2022 в 11:59
хз, мне кажется Хави просто не тренер...игрок хороший был.....но не более.....ну может там с молодежкой работать Барсы, типа Рауля в РМ......
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